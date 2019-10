¿Quién es la actriz que interpretará a la Princesa Diana en The Crown? ¡Es idéntica! La actriz Emma Corrin sorprende con su parecido a la Princesa Diana de Gales, a quien interpreta en la nueva temporada de la serie The Crown de Netflix. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los fanáticos de la Princesa Diana se alegrarán de saber que ella será uno de los personajes de la nueva temporada de The Crown. La actriz Emma Corrin interpretará a la fallecida madre de los príncipes William y Harry en la popular serie de Netflix. Al grabar escenas de la historia la semana pasada vestida como Diana de Gales, Emma Corrin sorprendió a todos con su gran parecido con la querida princesa. Además de llevar su cabello (que usualmente es marrón) teñido del mismo rubio y con el mismo corte que usaba Diana cuando comenzó su relación con el Príncipe Carlos, Corrin usó ropa idéntica a la que usó la glamurosa Diana. Sin duda sus rasgos físicos también son parecidos, con ojos claros, nariz y labios que recuerdan la clásica belleza de Diana. Mientras grababa escenas de la serie en Málaga, Corrin, de 23 años, usó un vestido parecido al elegante diseño rosado de lunares blancos que usó Diana. El actor Josh O’Connor interpreta al Príncipe Carlos en su juventud, cuando se enamoró de la fallecida madre de sus hijos. La serie muestra a la antigua pareja viajando a Australia con su hijo, el Príncipe William, cuando era un bebé de 9 meses. Image zoom Jayne Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images Al anunciar en abril que la actriz británica asumiría el icónico personaje de la Princesa Diana, Corrin expresó en un comunicado de prensa: “Me siento más que emocionada y honrada de sumarse a The Crown en su cuarta temporada. He estado pegada viendo el show desde el primer episodio y es surreal pensar que ahora será parte de esta increíble familia de actores”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Lorenzo Carnero/ZUMA Wire/Alamy Live News/The Grosby Group La joven actriz también mostró su admiración por la famosa mujer que inspiró su personaje. “La Princesa Diana era un ícono y su impacto en el mundo es uno muy profundo e inspirador. Poder tener el privilegio de explorarla a través del guión de Peter Morgan es una oportunidad excepcional y daré todo de mi por hacerle justicia”. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¿Quién es la actriz que interpretará a la Princesa Diana en The Crown? ¡Es idéntica!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.