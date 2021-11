Actriz de Televisa hace fuerte declaración sobre enfermedad de Carmen Salinas: "Lo mejor sería que se fuera" Azela Robinson causa controversia al sugerir que lo mejor para Carmen Salinas, quien permanece en coma, es fallecer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El medio artístico se ha volcado en buenos deseos para que Carmen Salinas, quien continúa en coma tras sufrir un derrame o hemorragia cerebral, se recupere. Sin embargo, una colega, Azela Robinson, cuya madrina artística es la también cantante e imitadora, dio a conocer su punto de vista sobre el estado de salud por el que atraviesa su colega ocasionando la sorpresa de propios y extraños. La intérprete de Martina Fernández en el melodrama La desalmada considera que lo más adecuado es que fallezca. "Creo que [para] Carmen [Salinas] lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave, y ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa, a la prensa a la que tanto ha amado, a la que tanto ha apapachado", mencionó Robinson al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "Entonces, si ella no puede tener eso, es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá; y haga reír a la gente allá, apapache a la gente allá y proteja a la gente allá como lo hizo aquí". Aunque su comentario sobre la productora y protagonista de la obra musical Aventurera pareciera crudo, la actriz solo desea que pueda estar mejor, justamente, por el cariño que le tiene. "Quiero que se vaya en paz, que se vaya feliz, que se vaya tranquila. A reunirse con sus amados, como su hijo [Pedro Plascencia], como el Chatito [Cejudo, su mano derecha y gran amigo]; con la gente que tanto la amó y la cuidó"; mencionó. Carmen Salinas y Azela Robinson Carmen Salinas y Azela Robinson | Credit: Mezcalent.com; Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Azela Robinson relató cómo fue aquel momento cuando Carmen Salinas le dio la tradicional "patadita de la suerte". "Fue mi madrina en el cine, cuando te amadrinan te dan una madriza. Ella me bautizó en una regadera y casi me ahoga, me dio unas buenas cachetadas y patadas en las pompas", comentó en tono alegre.

