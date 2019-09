¡Mira qué actriz de Sin senos sí hay paraíso se convirtió en mamá! La actriz compartió una imagen que la muestra amamantando a su bebé el día de su nacimiento. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una de las actrices de Sin senos sía hay paraíso (Telemundo) acaba de cumplir uno de los anhelos más grandes de su vida: convertirse en madre. En una emotiva publicación en sus redes sociales, Carolina Sepúlveda, quien interpretó a Ximena, una de las mejores amigas de Catalina (Carmen Villalobos) en la serie, la intérprete colombiana compartió la noticia de que se convirtió en madre a principios de este mes. “9 de septiembre, 2019 a las 9:25 el momento más sublime de mi vida. Bienvenido hijo Lorenzo Mejía Sepúlveda”, subtituló la imagen que la muestra amamantando a su bebé el día de su nacimiento. “¡El fruto de nuestro amor y la prolongación de nuestra existencia!”. La carrera de Sepúlveda fue catapultada por el personaje de Ximena, el cual tuvo un inesperado desenlace en la serie y causón conmoción ante los fans de la historia de Gustavo Bolívar. Una fuerte explosión tras un fatídico despiste en la cocina luego de una noche de borrachera junto al periodista Daniel (Juan Pablo Llano) llevó a Ximena (Carolina Sepúlveda), una de las cinco chicas del barrio, a morir quemada. La despedida del personaje, que formaba parte de la historia desde sus inicios hace once años en Sin senos no hay paraíso (2008). Sin embargo, la actriz aseguró que simplemente era el final de su era en la serie. “Fue el transcurso que tomó como la historia, no hubo nada malo”, aseguró. Ahora, luego de participar en otras producciones como Like, la leyenda, Carolina está lista para sumergirse en su rol de mamá de Lorenzo, a quien lleva entregada desde que nació. “Quince días sumergidos en el amor más puro, 24/7 entregados solo a ti. Gracias Dios por cumplir tus promesas”. Advertisement EDIT POST

