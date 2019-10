Actriz de Rebelde se compromete en matrimonio La inolvidable Celina de la exitosa telenovela juvenil de Televisa compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Dulce María no es la única exalumna del Elite Way School que dejará en breve la soltería. Estefanía Villarreal, quien diera vida a la insegura y acomplejada Celina en la exitosa telenovela juvenil de Televisa Rebelde (2004), también se casará próximamente. La actriz mexicana, que tiene medio millón de seguidores solo en Instagram, presumió emocionada el pasado sábado a través de sus redes sociales el anillo de compromiso que le entregó su pareja, Gidi Shwartz, durante un viaje en barco en medio del mar Caribe. “Como las aguas cubren el mar, así tu amor me cubre a mí. Le dije que sí y que haría todo con él. Feliz de hacerlos parte mi historia”, escribió en Instagram la inolvidable Celina junto a una foto en la que aparece en compañía de su futuro esposo mostrando su espectacular anillo. La pareja de la actriz no tardó en comentar la romántica instantánea. “Te amo”, expresó Gidi. Aunque es muy discreta con todo lo que tiene ver con su vida privada, Villarreal ha presumido en más de una ocasión a través de sus redes sociales lo enamorada que está de su prometido. “Te amo de aquí a la luna”, reconocía meses atrás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A más de tres lustros del final de Rebelde, Estefanía sigue estando muy presente en el mundo de la interpretación. El año pasado, la intérprete de 32 años formó parte del elenco de la telenovela de Televisa Y mañana será otro día, historia que encabezó Angélica Vale y que actualmente transmite la cadena de habla hispana Univision de lunes a viernes a las 2 p.m., hora del Este. En paralelo a su carrera como actriz, la exRebelde también ha logrado destacar en el mundo del modelaje como imagen de importantes campañas publicitarias. Advertisement EDIT POST

