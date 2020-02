Actriz de El señor de los cielos reconoce que no estaba de acuerdo con el romance entre Isabella Castillo y Matías Novoa La intérprete mexicana fue sincera al reconocer que le llegó a prohibir a Isabella que andara con Matías ya que no le provocaba mucha confianza. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La historia de amor de Isabella Castillo y Matías Novoa, protagonistas de El señor de los cielos, surgió durante las grabaciones de la sexta temporada de la veterana superserie de Telemundo; sin embargo no todos los actores de la ficción estuvieron de acuerdo en un inicio con el romance. “Yo no estaba de acuerdo con esa relación, lo tengo que decir”, se sinceró Thalí García, quien interpreta a Berenice, durante el programa especial que transmitió Telemundo el pasado sábado con motivo del gran final de la séptima temporada de la veterana superserie. La intérprete de 29 años reconoció que no le dio buena espina que desde el primer día de grabación el actor de origen chileno se pusiera a coquetear con Isabella. “Matías llegó así desde el día cero a coquetearle a Isabella entonces yo hermana protectora le decía ‘a ver o sea a este tipo qué le pasa, día 0 y ya anda ahí…’. Cualquier momento era bueno para ir a hacerle una carita a Isabella y le hacía una broma”, contó Thalí. Image zoom Matías Novoa, Isabella Castillo y Thalí García SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal era la desconfianza que le provocaba en un inicio la actitud conquistadora y galante del actor chileno que García le llegó a prohibir a su amiga que andara con él. “Entonces yo le leí la cartilla, y aquí está Isabella que no me deja mentir ,y yo ‘te prohibo y no quiero’”, rememoró la que fuera hija de Maritza Rodríguez en la telenovela Silvana sin lana. Castillo, sin embargo, no le hizo demasiado caso ya que terminó casándose con Matías. “Al final del día terminé yendo a la boda de estos dos porque ya ni modo me tocó pues ya aceptamos al buen Mati”, reconoció Thalí en el programa de televisión. Hoy, pasada la desconfianza inicial, la actriz no puede estar más feliz con la unión de los actores. “Los bebés van a salir divinos”, aseguró con una sonrisa en su rostro. Advertisement

