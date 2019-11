La joven actriz de Broadway, Laurel Griggs, murió de un ataque de asma Griggs murió el 5 de noviembre y un servicio fúnebre se llevó a cabo tres días después. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La joven estrella de Broadway Laurel Griggs falleció, según confirmaron sus familiares. Tenía 13 años. Griggs murió el 5 de noviembre y un servicio fúnebre se llevó a cabo tres días después, según la página de Dignity Memorial. Su familia le dijo a The Post que murió el 5 de noviembre en la ciudad de Nueva York después de sufrir un “ataque de asma masivo”, según Page Six. La adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital Mount Sinai, dijo su abuelo, David B. Rivlin, a la publicación. Los médicos no pudieron revivirla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Griggs hizo su debut en Broadway a los 6 años como Polly en la producción musical de Rob Ashford de Cat on a Hot en 2013, junto a Scarlett Johansson, según su página de IMDb. Griggs es mejor conocida por su papel de Ivanka en el musical ONCE, ganador del premio Tony, el cual desempeñó durante 17 meses entre 2013 y 2015. Image zoom En 2016, apareció en la comedia romántica Cafe Society junto a Steve Carell, Blake Lively y Kristen Stewart. También apareció en varios episodios de Saturday Night Live. Q.E.P.D. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image La joven actriz de Broadway, Laurel Griggs, murió de un ataque de asma

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.