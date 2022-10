Actriz colombiana se desmayó en vivo durante la emisión de un programa de televisión Ocurría en el show Día a día, de Caracol TV. La artista mostraba la interpretación de su nuevo show y colapsó delante de todos en pleno directo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como cada mañana en Caracol TV, el equipo de Día a día, el show tempranero con el que dan los buenos días a su público, se preparaba para otra jornada de alegría y diversión. Sin embargo, las cosas se tornaron menos bonitas de lo esperado. Una de sus invitadas, que acudía al espacio televisivo junto a sus compañeros para presentar su nuevo espectáculo, cayó desmayada al suelo. El momento sucedía en vivo y en directo, causando aún más conmoción a los allí presentes que rápidamente acudieron a ayudarla. María, la actriz que se desvaneció de forma inesperada, acababa de terminar su interpretación cuando de repente perdió el conocimiento. Tras ser atendida por el equipo médico del programa, finalmente se dio a conocer por su propia voz qué fue lo que le pasó. "Estos son gajes del oficio, los artistas vivimos en un trajín todo el tiempo. No había desayunado, esto es un menaje para todos, que hay que cuidarse y alimentarse bien... En el momento que di la ultima nota y entregué todo de mí, se me fueron las luces y cuando abrí los ojos estaba en el piso", expresó la protagonista de este gran susto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente ya se encuentra totalmente recuperada y dispuesta a seguir dándolo todo en su nuevo show, El Principito, obra que promocionaba y con la que se presentaba esa mañana junto a sus compañeros en Día a día. Agradeció a todos por el cariño y preocupación mostrados, pero, expresamente a Carolina Soto, una de las presentadoras del show, por salir disparada a su ayuda, tal y como muestran las imágenes.

