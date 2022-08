Actriz colombiana habla del beso que se dio con Bad Bunny: "Nos besamos como dos personas que se aman" ¿Será que Bad Bunny besa tan bien? Mira lo que dijo esta actriz colombiana del momento en que le tocó besarlo en la boca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny - Los Angeles Premiere Of Columbia Pictures' "Bullet Train" - Arrivals Bad Bunny | Credit: Jon Kopaloff/Getty Images Ahora que todos hablan de los besos de Bad Bunny luego de que se filtrara un video donde se le tira a la boca a una fan en un after party, la actriz colombiana Andrea Muñoz también dio declaraciones de los momentos más calientes que tuvo con el cantante durante la filmación de la película Bullet Train, donde el boricua debutó nada más y nada menos que como actor. La colombiana contó en el espacio La Red, de Caracol TV, que no tuvieron mucho tiempo para conocerse el día de la grabación, y que un beso fue la mejor manera de presentarse. No "había tiempo de conocernos ese día" y "romper el hielo fue darnos un beso, no tuvimos tiempo. Ese día trabajamos en locación y con la luz del atardecer", relató. Bad Bunny Credit: IG Bad Bunny "Yo lo miré y él me miró, y yo le dije: '¿Pero cómo va a ser el beso?'. Entonces, el director dijo: 'Como si se amaran'", contó. "Nos miramos y dijimos: '¡A la maldita sea!' y nos besamos como dos personas que se aman y están totalmente apasionadas", añadió. No obstante, Muñoz notó que la super estrella no era para nada extrovertido, tal como solemos verlo en sus videos o en sus redes sociales. "Él es más tímido, un poco más callado. Es muy tierno, es muy dulce", aseguró. También indicó que la conexión entre ambos fue instantánea. "Fue muy respetuoso, muy cariñoso. Hubo mucha química frente a la cámara, por lo que el director quedó muy contento", dijo. Bullet Train, un filme bajo la dirección de David Leitch en el que Bad Bunny trabaja con Brad Pitt, llegará a las salas de cine de Estados Unidos el 4 de agosto. También forman parte del elenco del filme Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon, Logan Leman, Masi Oka y Andrew Koji.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Actriz colombiana habla del beso que se dio con Bad Bunny: "Nos besamos como dos personas que se aman"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.