Actriz de 'Gata salvaje' se vuelca contra un fanático, llamándolo abusador y poco hombre La actriz Carolina Tejera —recordada por su papel en la telenovela Gata salvaje— insultó a uno de sus seguidores en redes sociales. ¿Qué pasó? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz venezolana Carolina Tejera se molestó con uno de sus seguidores en redes sociales, lanzándole insultos. Tejera —quien ha actuado en telenovelas como Gata salvaje, Aurora y Alguien te mira— compartió en Instagram un video viral de un joven afroamericano dándole cachetadas a un hispano en un elevador supuestamente por hablar español. "¿Quién va a condenar este ataque racista contra un hispano vulnerable por hablar español? ¿O este ataque no es racista?", escribió en el controversial post la actriz, intentando mostrar que los afroamericanos también pueden ser racistas con los hispanos. Image zoom Uno de sus seguidores no estuvo de acuerdo con el post y comentó: "Debes haber sido una mujer bien abusada o bien melodramática porque todo hombre que te escribe es un maltratador o machista, aún y cuando la que ofende eres tú. Escribes una vaina loca y no admites que la gente no piense lo mismo que tú. Ve a un psicólogo, razón tenía tu marido en quitarte al chamo". Tejera no se quedó callada y arremetió contra este seguidor en Instagram: "Abusador, a mí nadie me ha quitado a mi hijo, poco hombre. Tenemos custodia compartida. ¿Y qué vas a saber tú de mi vida personal? Mi hijo es criado por mí y no es ningún chiquitito, es un niño de 14 años, que ahora por manipulación del padre quiera compartir más con él, qué bien. Esto fue un problema de adultos, gafo". La actriz llamó pen&^%$ y "mente de pollo" a su seguidor. "Me imagino que a ti te parió una burra y bien burra para no respetar a las mujeres", añadió, dejando boquiabiertos a muchos otros seguidores con su respuesta.

