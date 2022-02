Fallecida actriz de Yo soy Betty, la fea pasó sus últimos días viviendo en un asilo de ancianos No quería "ser una carga para nadie", afirmaba Dora Cadavid, la inolvidable actriz que conquistó a millones con su papel como "Inesita" en la exitosa telenovela colombiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natalia Ramírez con Dora Cadavid Credit: IG? Natalia Ramírez Este lunes 31 de enero falleció a los 84 años la querida actriz colombiana Dora Cadavid, quien conquistara a millones con su papel de Inesita en la inolvidable telenovela Yo soy Betty, la fea. Su deceso ha causado conmoción entre sus amigos y colaboradores, como los estelares Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, quienes se han volcado a las redes para expresar su dolor y rendirle tributo tras su partida. Sorprendentemente y a pesar de haber dicho adiós a este mundo con 34 créditos en cine y televisión —entre la versión original de la exitosa telenovela Café con aroma de mujer (1993) y la cinta Love in the Time of Cholera (2007) — la artista pasó sus últimos días en un asilo de ancianos, y lo hizo por decisión propia. La razón de esta drástica medida fue revelada por la misma artista originaria de Medellín, quien en 2018 contó al programa colombiano Lo se todo el motivo que la había llevado a mudarse. Dadavid detalló que su único hijo falleció a los 52 años a consecuencia de un cáncer que padecía. A partir de entonces ella comenzó a vivir entre las residencias de su nuera y su nieta. "Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola y tú sabes que uno con esta edad no debe estar solo en ninguna parte y yo no quiero ser carga para nadie", explicó entonces. "Entonces ellas, muy inteligentemente, buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron. Yo no puedo sacrificar a una nuera y una nieta, su vida conmigo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La polifacética artista fue locutora de radio y cantante. Inició su carrera en radio declamando poesía en el programa local La voz de Antioquia. Gracias a este trabajo, fue descubierta por el productor Fausto Cabrera, quien la ayudó a debutar en el montaje teatral Doña Inés vuelve al convento. En televisión, realizó su primera telenovela titulada Espectros. Participó en un total de 35 melodramas entre los que destacan Bodas de sangre, Te voy a enseñar a querer, Café con aroma de mujer y Victoria, entre otras. Su último trabajo en este género fue La ley del corazón. Que en paz descanse.

