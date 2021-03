Close

¡Felices 46! Aracely Arámbula celebró su cumpleaños con flores, piñata y en muy buena compañía Rodeada de amor y con más ganas que nunca de vivir, la protagonista de La Doña compartió con sus seguidores cómo fue este día tan especial. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras hay quienes prefieren esconder su edad, Aracely Arámbula la presume feliz y orgullosa. Este sábado cumplió 46 años y lo celebró por todo lo alto con los suyos en un festejo lleno de amor y buenos momentos. Siempre cómplice con su 'arafamilia', como llama con cariño a sus fans, la actriz les hizo partícipes del día que vivió, en parte, gracias a ellos. No faltó de nada, ¡hasta torta de Dior hubo! Junto a ella, varios ramos de flores, regalos y la compañía de personas claves en su vida. Muy agradecida con todas las muestras de cariño recibidas, la protagonista de La Doña compartió una grabación muy especial para sus millones de seguidores. Y también mostró una imagen con todos los regalitos recibidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me siento tan afortunada de tener todo su cariño y formar una arafamilia mundial", expresó muy emocionada a su público. Image zoom Aracely Arámbula | Credit: IG/Aracely Arámbula Además de su familia de seguidores por todo el globo terráqueo, la actriz también celebró con los suyos como dejó ver en esta amorosa imagen. Y aunque de sus dos amores, sus hijos Daniel y Miguel, no publicó nada, no cabe duda de que son sus mayores mayores regalos. ¡Muchísimas felicidades y que cumplas muchos más, querida Aracely!

