La actriz Alina Lozano anuncia que se casó con su novio, 30 años menor: "Me cumplió el sueño..." Después de anunciar su ruptura, la pareja regresó ¡y se casó! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Nos casamos en la playa". Con estas palabras, el joven Jim Velásquez anunciaba la supuesta boda con la primera actriz, Alina Lozano. Y escribimos supuesta porque las redes de ambos se han convertido en una auténtica vitrina de actuaciones, videos virales y cómicas puestas en escena que han arrastrado miles de usuarios a seguirles por su inventiva y diversión. Sin embargo, en esta ocasión, hasta la suegra de la actriz de éxitos televisivos como Pedro, el Escamoso, La reina del Sur o Hasta que la plata nos separe, intervino dando la enhorabuena a los 'recién casados' con un: "lo que la suegra unió, que no lo separe nadie". Alina Lozano Alina Lozano comparte fotos de su boda | Credit: Facebook de Alina Lozano "¿Aceptas ser mi esposa?", le preguntaba Jim, poniéndole el anillo. "Sí, acepto", contestó Alina, quien después hacía lo propio con su novio. Una ceremonia, más simbólica que otra cosa así a primera vista, que ellos han mostrado como un enlace en toda regla. "Jim y yo volvimos y me cumplió el sueño de casarme en la playa", escribió junto a unas imágenes del romántico momento. La situación ha generado todo tipo de reacciones, desde quienes les han dado la enhorabuena y deseado toda la felicidad, hasta los que aseguran que todo es una tomadura de pelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas críticas que la pareja ha preferido ignorar para vivir su amor a todo dar. "Después de tanto tiempo, si estamos juntos es el destino", escribieron con el tema de fondo Nicky Jam, "Cásate conmigo". Sea verdad o tan solo una mera actuación, lo cierto es que la pareja ha regresado después de su ruptura y está decidida a darse otra oportunidad, con boda a orillas del mar incluida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La actriz Alina Lozano anuncia que se casó con su novio, 30 años menor: "Me cumplió el sueño..."

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.