La actriz mexicana Aleyda Núñez confiesa en La casa de los famosos que un exnovio casi la mata La actriz mexicana Aleyda Núñez reveló en La casa de los famosos que fue víctima de violencia doméstica y un exnovio casi le quita la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la tercera temporada de La casa de los famosos (Telemundo), la actriz mexicana Aleida Núñez contó el infierno que vivió con un exnovio. En una plática con Juan Rivera, otro concursante del reality show, la actriz confesó que fue víctima de violencia doméstica años atrás. "Hay hombres que fallan y se lavan las manos y siguen siendo igual o siguen cometiendo los mismos errores", dijo Núñez. "Yo anduve con una persona que yo no sabía que era alcohólico. Al principio uno se ciega un poco", admitió. Si bien notó que esta expareja, cuya identidad no reveló, bebía en cenas o salidas románticas, ella no notó que era una adicción hasta tiempo después. "De repente van sacando la casta y empiezan a tomar como realmente toman. Era super agresivo. A mí él por poco me quita la vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aleida Nunez Aleida Nuñez | Credit: Mezcalent.com Núñez dice que se volvió muy controlador y celoso. "A los tres o cuatro meses ya se ponía muy celoso, me controlaba todo, que cómo me vestía y que a dónde iba. Era un monstruo. Yo esa relación la describo como el cielo y el infierno. Cuando él estaba bien, sano, era super cariñoso conmigo, caballeroso, estaba al tanto. Yo decía: 'este es el cielo', y el infierno es cuando empezaba a tomar". La estrella de telenovelas como Salomé, Entre el amor y el odio, Las vías del amor, Mariana de la noche, y La fea más bella, recuerda un día en que casi pierde la vida. "Un día me secuestró, me metió en un hotel todo el día y no me dejaba salir", dijo. "Ahí es donde estaba a punto de matarme, me quería estrangular, se volvió loco. Esto empezó con lo del alcohol. Él estaba totalmente perdido". La actriz cuenta que le puso una orden de restricción para que su ex no pudiera acercarse a ella y terminó esa dañina relación. "¿Crees que iba a estar aguantando eso? No", afirmó.

