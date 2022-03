Actores de Pasión de gavilanes arropan al abuelo Martín original tras someterse a compleja cirugía El actor de la exitosa telenovela de Telemundo está "aprendiendo a caminar de nuevo" tras someterse a una compleja cirugía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Cao Jorge Cao en Pasión de gavilanes; Danna García y Michel Brown | Credit: Telemundo; Mezcalent Pasión de gavilanes regresó el 14 de febrero a Telemundo con una nueva temporada y varias ausencias importantes, entre ellas la de Jorge Cao, quien en su día interpretó al inolvidable abuelo Martín. Aunque el personaje está presente en los nuevos capítulos a través de la interpretación de otro actor, Cao decidió de último momento no formar parte del elenco de la secuela de la telenovela de Telemundo que protagonizan Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. Este martes, el reconocido actor de origen cubano informó a través de su cuenta de Instagram la compleja situación personal que se encuentra atravesando en términos de salud. Cao, quien participó en otras exitosas producciones de Telemundo como El zorro: la espada y la rosa, se sometió recientemente a una cirugía de cambio de cadera, por lo que, tal y como contó desde las redes sociales, se encuentra "aprendiendo a caminar de nuevo". "Aquí estoy amigos a 24 horas hoy de una cirugía de cambio de cadera derecha aprendiendo a caminar de nuevo", escribió junto a una imagen en la que aparece en el hospital. Jorge Cao Jorge Cao en el hospital | Credit: Instagram Jorge Cao Gran parte del elenco de Pasión de gavilanes no tardó en enviar sus mejores deseos a Cao a través de las redes sociales, empezando por su hija en la ficción, Kristina Lilley (Gabriela). "Abrazos papá, pronta mejoría", comentó Lilley en su publicación de Instagram. Danna García, quien interpretó a su nieta en la ficción, tampoco tardó en reaccionar a la noticia. Danna García Danna García | Credit: MEZCALENT "Todo lo mejor en tu cirugía. Te mandamos abrazos enormes y seguro será un éxito", escribió la actriz colombiana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michel Brown (Franco) fue otro de los actores que arropó a Cao en estos difíciles momentos. Michel Brown Michel Brown | Credit: Mezcalent "Usted puede León. Se le quiere mi Cao querido", comentó el actor argentino. Mientras que su hermano en la ficción, Juan Alfonso Baptista (Óscar), escribió: "Fuerza mi Cao hermoso".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Actores de Pasión de gavilanes arropan al abuelo Martín original tras someterse a compleja cirugía

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.