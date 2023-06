Excompañero de Selena Gómez en Disney anuncia: "Ahora soy actor [de contenido erótico] para adultos" Dan Benson, quien trabajó en la serie Wizards of Waverly Place, colgó un sorprendente video para explicar su decisión. "No me siento mal por mis decisiones para nada". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dan Benson Credit: IG/danleebenson Las redes están que arden con un sorprendente video surgido en la plataforma Tiktok de un actor que fue compañero de Selena Gómez en la serie de Disney Wizards of Waverly Place y quien ha revelado que ahora se dedica a crear contenido erótico "para adultos" en las plataformas OnlyFans y Fansly. "Me siento un poco como un chingón", explicó Dan Benson al colgar dicho clip este lunes. "En cuanto a salud mental me siento bien, no me siento mal de mí mismo", aseguró al explicar su nueva faceta en la industria de contenido erótico para adultos. "Me siento bien. Estoy emocionado por el futuro. Realmente no me siento mal por mis decisiones para nada". "No es fácil crear contenido para adultos pero lo hacemos porque lo amamos, porque nos importa", admitió añadiendo los hashtags #disneychannel #zeke #wizardsofwaverlyplace #danbenson #disney #actor #gay #straight. El post de Dan Benson donde habla sobre su nueva faceta como actor de contenido de adultos: @@danleebenson Dan Benson destacó con su personaje de Zeke Beakerman en serie Wizards of Waverly Place de Disney, que fue emitida entre 2007 y 2012, y que fue la que catapultó a Selena Gómez a la fama: Wizards of Waverly Place Credit: Eric McCandless/Disney Channel via Getty Images)JOE WEIBE, DAN BENSON, JENNIFER STONE, GREGG SULKIN, SELENA GOMEZ, DAVID COPPERFIELD SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dan Benson Credit: IG/Dan Benson Con esta decisión Benson se une a una larga lista de celebridades han tomado la decisión de comenzar a subir contenido erótico suyo a OnlyFans, el servicio de suscripción de contenidos para adultos, con el propósito de generar una fuente de ingresos. En el mundo de las celebridades hispanas la lista no es corta e incluye al actor venezolano Fernando Carrillo. Así como a los actores Alfredo Gatica, quien ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como Vencer el desamor, Rubí, Ringo y Enamorándome de Ramón, o Jonathan Becerra, quien ha formado parte del elenco de exitosas producciones de Televisa como Hijas de la luna y Qué pobres tan ricos.

