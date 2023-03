Muere el actor Tom Sizemore después de días de tratamiento Una aneurisma cerebral sufrida el pasado 18 de febrero mantuvo en coma al intérprete de 61 años sin demasiada esperanza de supervivencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor Tom Sizemore ha fallecido este viernes a los 61 años, informa TMZ. Así lo comunicaba su representante Charles Lago a dicho medio. "Es con gran tristeza y pena que anuncio que el actor Thomas Edwad Sizemore (Tom Sizemore), de 61 años, ha fallecido de forma pacífica mientras dormía en el Hospital St Joseph's de Burbank. Su hermano Paul y sus gemelos, Jayden y Jagger, de 17 años, estaban a su lado", lee el comunicado. Su familia tomaba la difícil decisión de retirarle del soporte vital al que estaba conectado. Tom había estado recibiendo tratamiento desde que sufrió una aneurisma cerebral en su casa el pasado 18 de febrero, condición que le hizo colapsar y perder la consciencia. Tom Sizemore Muere el actor Tom Sizemore | Credit: (Photo by Paul Archuleta/Getty Images) El actor de cintas como Saving Private Ryan, Natural Born Killers o Black Hawk Down, llegaba al hospital a las 2 de la madrugada en un estado muy grave. Nunca más volvió a recuperar la consciencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tampoco hubo muestras de recuperación. "El equipo médico nos dijo que en su situación era recomendable el desconectar, exponiendo así las opciones a la familia", continuó su representante a TMZ. A sus éxitos y hits cinematográficos hay que sumarle también algún que otro escándalo. Tom fue arrestado en varias ocasiones por violencia doméstica y por abuso de sustancias, situación que le llevó, en varias ocasiones, a ingresar en un centro de rehabilitación. Deja dos hijos, una larga lista de papeles remarcables en la gran pantalla, colegas que alaban su forma de actuar y un público que nunca le olvidará.

