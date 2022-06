Este es el actor de telenovelas que dejó los sets para vender ricos helados en California El intérprete de títulos tan importantes como En nombre del amor o la inolvidable Pobre niña rica, compartió cómo es su vida desde hace unos años en Estados Unidos apartado de los foros de grabación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue una de las caras más habituales en importantes producciones televisivas mexicanas. Sin embargo, desde hace más de una década sus apariciones en este medio han sido contadas. Con casi tres décadas de trabajo a sus espaldas que le avalan en títulos inolvidables como Bendita mentira, En nombre del amor o Pobre niña rica, entre otras, este actor decidió darle una oportunidad al negocio del helado creando su propia empresa lejos de su país. La falta de trabajo tras su mudanza con su familia a Estados Unidos le impulsó a buscar otras salidas en el país de las oportunidades. Y fue así que en el 2021, en medio de una crisis mundial provocada por la pandemia, Sergio Catalán se atrevió con este emprendimiento. El 15 de mayo del 2021, el actor y también empresario abrió las puertas de La Michoacana Premium, un lugar de ensueño para todos los amantes de los helados. Con este nombre hacía honor a su tierra y a sus deliciosos sabores que desde entonces dicen presente en sus productos. En una reciente entrevista al programa El gordo y la flaca, Sergio compartió cómo ha sido volver a empezar en algo ajeno a los focos y los foros de grabación. "Yo soy el que hace los helados, yo hago todo y estoy supervisando. Hay mucha gente que viene y me conoce de las telenovelas, se saca de onda y dice, '¿qué haces aquí?'", expresó. Pues como él mismo ha expresado, trabajar y sacar adelante a su familia en un negocio que, afortunadamente, camina muy bien y cuenta con bastante clientela. Tienen helados, snacks y paletas muy a la mexicana con las que hacen las delicias de sus visitantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Era o quedarse aquí o volver a México con pocas perspectivas de trabajo. "Llegamos a la conclusión de que nos queríamos quedar y hacer algo por nuestra cuenta", expresó. El resultado final ha valido la pena y todo el esfuerzo puesto en este emprendimiento está dando sus mejores frutos. Aunque no tiene demasiada presencia en las redes, en estos días compartió su colaboración especial con el programa Chisme No Like, donde ejerció de co-conductor. Sergio ha reconocido que aunque hace cosas de vez en cuando para la pantalla chica, extraña mucho "estar en televisión", un medio que conoce bien y que ha sido su casa por muchos años. Otras de las telenovelas en las que participó Catalán fueron La madrastra, Vivo por Elena, Tierra de pasiones y Bajo la misma piel.

