El actor Rodolfo Sancho rompe el silencio tras la detención de su hijo por asesinato El artista ha lanzado un comunicado a los medios tras conocerse la tragedia. Este fin de semana saltaba a los medios la noticia de la detención en Tailandia de Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho. Las informaciones apuntan a que el joven chef finalmente admitió ante las autoridades del país haber cometido los delitos de asesinato y posterior desmembramiento del cuerpo de la víctima. Se trata del cirujano colombiano Edwin Arrieta, de quien Daniel asegura que era su "rehén" y que por esa razón él es "culpable" de los hechos, según ha comunicado a la agencia EFE. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", explicó Sancho durante una conversación con una de sus abogadas de oficio en Tailandia. Rodolfo Sancho Rodolfo Sancho rompe el silencio | Credit: (Photo by Ely Pineiro/WireImage) Ante los hechos, su padre ha decidido romper el silencio en un comunicado y solicitar algo muy importante a todos, especialmente a los medios. El intérprete ha pedido "máximo respeto" para su primogénito y para la familia, "en estos momentos delicados y de máxima confusión". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Y, a los medios de comunicación "que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado" para evitar informaciones "que pudieran interferir en el desarrollo de la justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso". Daniel Sancho se declara culpable Hijo de Rodolfo Sancho admite el asesinato | Credit: Rodolfo Sancho: (Photo by Patricia J. Garcinuno/WireImage) Daniel Sancho/IG Este lunes, Daniel, de 29 años, pasa a disposición judicial para arrancar el curso de la investigación del caso.

