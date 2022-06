Actor minimiza abuso a su hija Roberto Blandón reacciona a las declaraciones de abuso sexual que sufrió su hija Regina y sus declaraciones han causado controversia ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Regina Blandón dio a conocer que sufrió abuso sexual de una perdona que trabajaba para su familia. Así, la actriz reveló que el hombre quien "estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual", incluso, explicó que cuando su padre, Roberto Blandón, se enteró enfureció. "Mi papá estuvo a punto de matar al cabrón y mi mamá le dijo: 'No, porque sino vas a ir a al cárcel tu. Espérate, por favor'". Tras esta delicada situación, el actor fue cuestionado sobre lo ocurrido a su hija. "No estoy enterado, pregúntenle a [Regina Blandón]. Acabo de regresar de viaje y no he hablado con ella", mencionó Roberto a los medios de comunicación. "No estaba enterado de lo que reveló ella, pero ahora que hable con ella le preguntó qué tanto fue lo que declaró para tener datos sobre lo que me están preguntando", agregó. "Ah no, pero eso fue hace 30 mil años y nunca llegó a ser abuso realmente". Regina y Roberto Blandón Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de Salvador Chavita Pérez en la telenovela La herencia, si bien consideró que "de eso se trata" que se hagan públicas este tipo de conductas que lastiman a las mujeres, desestimó que la situación que sufrió su hija llegara a tal grado que estuviera a punto de asesinar al hombre que la lastimó. "No, no llegó a tanto", advirtió. Roberto Blandón se portó reacio a abordar este asunto familiar y, de momento, se desconoce qué opina Regina Blandón ante estas declaraciones por parte de su padre, que han sido consideradas por diversos medios como una forma de minimizar lo que le sucedió.

