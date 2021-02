Close

El cine llora la muerte del actor y cantante Ricardo Silva Elizondo, fallecido de COVID-19 El reconocido actor de doblaje y voz de canciones de exitosas series internacionales como Dragon Ball o Pokemon, falleció a los 67 años de coronavirus. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cine se viste de luto una vez más. La pandemia vuelve a dejarle huérfano tras el fallecimiento de Ricardo Silva Elizondo, famoso actor de doblaje mexicano que perdía la vida por complicaciones derivadas de la COVID-19. El intérprete era ingresado en el hospital el pasado 4 de febrero y perdía la batalla contra el virus apenas tres días después. A través de sus redes sociales era el propio Ricardo quien se despedía de su gente. "Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes, perdoné y me perdoné. No me lloren, sean felices y recuérdenme con una sonrisa", lee el sentido mensaje. "No importa lo que suceda, yo ya estoy bien". Unas palabras con las que se despidió en paz del mundo y que muestran cómo fue Ricardo en vida, alegre y entregado a los suyos y a su trabajo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor se hizo famoso gracias a su maravillosa voz que prestó a melodías de series animadas como Las tortugas Ninja, Chip y Dale o Patoaventuras. Caben destacar dos de sus trabajos más internacionales, Dragon Ball Z y Digimon 2. El actor estuvo trabajando de forma imparable hasta días antes de ser ingresado. Su contagio fue anunciado a través de un comunicado oficial en sus redes donde inicialmente se confirmaba que su estado de salud era estable. No pudo superarlo, pero su talento se queda por siempre. Descanse En Paz.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El cine llora la muerte del actor y cantante Ricardo Silva Elizondo, fallecido de COVID-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.