¡Actor de la telenovela Rebelde se casa! Rodrigo Nehme quiere compartir su vida con su novia Denise Thuss y le hizo una romántica propuesta de matrimonio. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el fin de darle un romántico e inolvidable momento a su novia Denise Thuss, Rodrigo Nehme la llevó a un paseo por el bosque para supuestamente celebrar el Día San Valentín. Sin embargo, el actor de la telenovela Rebelde tenía un plan entre manos y, en realidad, este recorrido fue para que le propusiera matrimonio. "Siempre pensé que el 14 de febrero era un día normal, hoy comienza la promesa de una vida juntos", escribió Nehme en su cuenta de Instagram. "Un día normal, lo hicimos para siempre". Además, mostró las imágenes y el video del momento cuando hizo la importante petición. En ellos, se puede apreciar como el intérprete de Lorenzo Garaban en la telenovela Mar de amor se pone de rodillas y saca de la bolsa trasera de sus jeans una cajita con el anillo correspondiente. Image zoom Credit: Instagram Rodrigo Nehme SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la propuesta, Thuss se puso las manos en el rostro emocionada, le dio el sí y cerró el momento con un apasionado beso. Después, la joven presumió el anillo en su mano. "Te amo con todo mi corazón", agregó el actor. De momento, Rodrigo Nehme y su ahora prometida no han dado detalles sobre la próxima boda, pero siguen demostrando el amor que los llevará al altar.

