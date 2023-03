El actor británico Paul Grant fue encontrado en una estación de tren y ahora ha muerto Paul Grant encontró la muerte de una manera inesperada. Falleció en Londres este 20 de marzo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 20 de marzo de 2023, falleció a los 56 años Paul Grant. Todo ocurrió cuando el pasado jueves, el actor se desvaneció a la salida de la estación de tren Kings' Cross de Londres, según informó la policía local y ha reportado el medio británico The Guardian. De momento, no ha especificado la razón del desmayo; sin embargo, un portavoz de ambulancias dio a conocer que recibió una llamada "para ser informado sobre un accidente cerca de St. Pancras". "Enviamos un equipo de ambulancia y un médico en un automóvil de respuesta. Tratamos a un hombre en el lugar y lo llevamos al hospital como prioridad", explicó dicho profesional. A las 16:00 horas (tiempo local), el famoso fue declarado con muerte cerebral, tal como confirmó su hija Sophie Jayne Grant, quien confesó estar "desconsolada". Ante este diagnóstico, el pasado lunes decidieron apagar las máquinas que lo mantenían vivo. "Estoy devastada. Mi papá era una leyenda en muchos sentidos", mencionó Sophie al medio Sky News. "Siempre traía una sonrisa y risas a la cara de todos". Por su parte, su novia Maria Dwyer no dudó en mostrar el cariño que tenía por el actor. "Paul fue el amor de mi vida, el hombre más divertido que conozco", expresó a los medios de comunicación. El histrión fue conocido cuando siendo adolescente interpretó a un ewok en la cinta de Star Wars: Episode VI. Return of the Jedi. También encarnó a un goblin en Harry Potter and the Philosopher's Stone. Media 1.32 metros (4.4 pies) por lo que se hacía llamar El rey de los enanos. Otros de sus trabajos profesionales fueron Willow y Deuce Bigalow 2, por mencionar solo algunos. Paul Grant Paul Grant | Credit: Facebook/Paul Grant SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de su hija, le sobrevive un hijo y una hijastra de nombre Stacey. La familia de Paul Grant ha creado un GoFundMe con el fin de recaudar recursos para el funeral. "Estoy comenzando esta página ya que Paul lamentablemente falleció y me gustaría darle la mejor despedida", expresó Stacey a los medios de comunicación.

