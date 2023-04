¡Por fin! Explican la razón por la cual Pablo Lyle apareció con la cabeza rapada en fotos Las imágenes del actor mexicano preso en Estados Unidos y donde aparecía totalmente afeitado fueron motivo de especulaciones. Ana Araujo, mujer del artista, explica el porqué de su apariencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un par de meses se dieron a conocer unas imágenes en las cuales el actor Pablo Lyle aparece sin cabello.En un principio se había dicho que todo era por órdenes de la prisión donde actualmente purga una condena de cinco años. Pero finalmente se destapó el verdadero motivo. Ana Araujo, esposa del actor, reveló en entrevista para la revista mexicana Caras que, pese a que él se encuentra en la cárcel, ha encontrado la forma de comunicarse con sus hijos y fue justamente el menor de ellos quien le hizo una curiosa propuesta mientras se llevaba a cabo el Mundial de Futbol de Catar, la cual lo hizo quedarse sin cabello. "Pablo y Mauro apostaron por videollamada. Recientemente se dieron a conocer unas fotos en las que se le ve pelón a Pablo", exclamó la joven madre y anfitriona del podcast My Wellness Friend, quien se encuentra también al frente de una panadería llamada Skinny Bakery, con sede en Culiacán y Mazatlán —en Sinaloa, México— y la ciudad de Torreón, Coahuila, también en México. "Nadie sabe que fue porque perdió la apuesta contra Mauro", prosiguió Araujo. "Recuerdo que ya había pasado el mundial y Pablo todavía no se rapaba, pues venía el juicio y luego la sentencia, y no fue sino hasta después de eso que cumplió y finalmente se rapó". En un post de febrero pasado, la empresaria y madre compartió una probadita de cómo es la vida de su familia mientras Pablo Lyle permanece tras las rejas. La joven madre ha revelado que el actor ha encontrado la manera de comunicarse con sus hijos a pesar de la distancia y las restricciones por su condición: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Asimismo, Ana habló abiertamente sobre cómo sus dos pequeños han tomado toda la situación legal que enfrenta Pablo desde el 2019 y reveló que desde un inicio los llevó a terapia psicológica, pues ambos estaban enojados con lo que pasaba con su papá.

