Muere repentinamente el actor Mike Batayeh a los 52 años El intérprete de la serie Breaking Bad fallecía de forma inesperada. Era "amigo de todos", recuerda de él su entorno más cercano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mike Batayeh Mike Batayeh | Credit: (Photo by Matt Carr/Getty Images) Mike Batayeh, actor de la serie Breaking Bad, ha muerto a los 52 años. Quien se metiera en la piel de Dennis Markowski en la exitosa historia, falleció el pasado 1 de junio según indica su necrológica. Su representante confirmó a nuestra revista hermana, PEOPLE, que el artista murió mientras dormía en su casa de Michigan, a causa de un infarto. Su hermana Diana también informaba al respecto al medio TMZ, asegurando que Mike no había tenido problemas cardíacos y su muerte ha sido totalmente inesperada. Breaking Bad Batayeh, en una de sus apariciones en Breaking Bad | Credit: AMC "Será inmensamente extrañado por quienes le amaron y por su gran capacidad de llevar risas y alegría a muchos", lee el comunicado de la familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su despedida, le recuerdan por su pasión "por ayudar a los jóvenes de la comunidad en la que vivió en su juventud y enfrentaban los mismos retos". Batayeh apareció en tres episodios de Breaking Bad en el año 2011. También ha formado parte de películas y proyectos televisivos como X-Men: Days of Future Past, Prank of America, Battle Creek, Boy Meets World, CSI: Miami y It's Always Sunny in Philadelphia, entre otros.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere repentinamente el actor Mike Batayeh a los 52 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.