Piden donantes de sangre para el primer actor de la telenovela de Thalía, Miramar Miguel Palmer se encuentra hospitalizado y en delicado estado de salud a la espera de la ayuda solicitada por su hija Valeria en un urgente mensaje en redes. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A través de un mensaje en las redes sociales, Valeria Palmer, hija del primer actor mexicano Miguel Palmer, solicitó donantes de sangre para poder ayudar a su progenitor en delicado estado de salud. El famoso actor de la inolvidable telenovela Miramar se encuentra ingresado desde hace días en el hospital de la colonia Roma en la Ciudad de México. "¡Urgente! ¡Solicito donantes de sangre para mi papito!", escribió su hija en su perfil de Instagram junto a toda la documentación necesaria, requisitos y datos del centro médico requeridos para estos trámites. Al ser preguntada por sus seguidores sobre la razón por la que su padre se encuentra bajo cuidados médicos, Valeria confirmó que no tiene nada que ver con la COVID-19 y se mostró esperanzada en su pronta recuperación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El primer actor, que está recibiendo todo el amor de los suyos, ya estuvo en el hospital en el verano del año 2019 debido a una úlcera que no tuvo mayores complicaciones. Solo cabe desearle una pronta mejoría y mandarle a él y a sus seres queridos toda la fuerza y buena energía en estos momentos.

