Actor de Mi fortuna es amarte anuncia que será padre "Nos sentimos muy felices de poder compartirles que seremos padres", compartió el actor de la exitosa telenovela de Univision junto a su pareja este martes a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mi fortuna es amarte Elenco Mi fortuna es amarte (Univision) | Credit: Mezcalent Mi fortuna es amarte se mantiene actualmente como la telenovela más vista en el prime time de la televisión hispana. La historia protagonizada por Susana González y David Zepeda, que ya se encuentra en sus últimos capítulos, se posicionó desde su estreno en el gusto del público con una entrañable historia de amor que logra reunir cada noche a la familia frente al televisor. Uno de los grandes atractivos del melodrama es el talentoso grupo de actores que conforman su elenco, entre los que destacan nombres como el de Chantal Andere, Sergio Sendel, Ana Bertha Espín, Luz Elena González, Michelle Vieth y Carlos de la Mota. Mi fortuna es amarte Mi fortuna es amarte | Credit: Mezcalent Precisamente, el actor de origen dominicano, quien interpreta a Mario Rivas Acosta en la exitosa historia producida por Nicandro Díaz, compartió este martes la mejor de las noticias a través de su cuenta de Instagram, donde está a punto de alcanzar el millón de seguidores. Carlos de la Mota Carlos de la Mota es Mario Rivas en Mi fortuna es amarte (Univision) | Credit: TELEVISAUNIVISION El también arquitecto anunció de lo más emocionado que su pareja, la comunicadora y locutora comercial dominicana Laura Pérez Rojas, y él se encuentran en la dulce espera. "Nos sentimos muy felices de poder compartirles que seremos padres. Dios nos ha bendecido y hecho realidad el sueños más anhelado por nosotros, ser padres. Estamos muy ilusionados. Te esperamos con ansias mi amor", escribieron ambos por medio de las redes sociales. Fue a principios de abril cuando la pareja se comprometió en matrimonio. El actor aprovechó un evento privado para hacerle la petición a su enamorada y entregarle el anillo de compromiso. "Yo lo único que quiero decirte, Laura, es que te amo y que te adoro, y que quisiera que duraras todos los días de tu vida conmigo y quiero que cantes esta canción conmigo y que quisiera que te cases conmigo", le dijo entonces de la Mota a su prometida delante de todos. Hoy, la feliz pareja espera con ilusión la llegada de su primer hijo en común. ¡Muchas felicidades!

