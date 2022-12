Actor e influencer mexicano Alan Estrada revela que es gay: "He visto a mucha gente sufrir por su orientación" Alan Estrada aprovechó su condición de persona pública para dar a conocer su orientación sexual y mostrar apoyo a la comunidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mucho se ha mencionado lo difícil que puede resultar para las personas dar a conocer su orientación homosexual, debido a que, en muchas ocasiones, son víctimas de discriminación y rechazo por parte de propios y extraños. Ante el dolor que ocasiona a los miembros de la comunidad LGBT+, Alan Estrada decidió dar a conocer públicamente que es gay como una forma de apoyo. "Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa", reveló Estrada en su cuenta de Twitter. "Pero esta Navidad he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado". El actor aprovechó la época navideña para respaldar a todos aquellos que sufren por esta situación y enviarles un mensaje de esperanza. "A todos los que esta Navidad no la han pasado bien, han tenido ansiedad, miedo o depresión. Los abrazo. Todo va a estar bien", concluyó. Alan Estrada Credit: Alan Estrada Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta confesión por parte del también influencer y titular del programa digital Alan por el mundo causó la reacción de los usuarios. "Le insisto a todos los 'discretos' y los que 'no hay que decirle a todo el mundo', al contrario, sí hay que decirle a todo el mundo, es una obligación moral. En este momento hay gente con orientación diversa al borde del suicidio, de ser ejecutados, de ir a la cárcel, etc, solo por ser", dijo un internauta. "Que bueno que lo haces público, nadie está obligado a esconder lo que verdaderamente es, con tal de darle gusto a alguien. ¡Sé libre!"; "Nada ha sido tan bonito y liberador en mi vida que abrir las rejas de la vergüenza, miedo y culpa para liberarme y permitirme ¡ser quien soy! ¡Un gay que inspira a otros así como lo haces tú! ¡Te admiro y respeto muchísimo! ¡Eres un grande!"; "Como gay decir mi orientación sexual siempre ha dado mucho miedo, no imagino hacerlo en una plataforma tan grande como la tuya", y "Ser visibles es una elección. Y hacerlo para compartir algo de esperanza es de lo más noble que podemos hacer por nuestra comunidad. Gracias por compartir, Alan", agregaron. Alan Estrada aseguró que cuenta con el apoyo de su familia y eso es muy importante para él.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Actor e influencer mexicano Alan Estrada revela que es gay: "He visto a mucha gente sufrir por su orientación"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.