El actor Matthew Mindler se suicidó con nitrato de sodio que compró en Amazon El actor Matthew Mindler, de la telenovela As The World Turns, murió a los 19 años. Según reportes, se suicidó usando nitrato de sodio que compró en Amazon. Su madre reveló que el actor batallaba con la ansiedad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Matthew Mindler, recordado por sus personajes en la telenovela As The World Turns y la serie Our Idiot Brother, se suicidó a los 19 años. El actor consumió nitrato de sodio que compró en Amazon por $15, reportó TMZ. El joven antes buscó en internet cómo se usaba esta sustancia en suicidios, según informaron las autoridades. Los resultados de pruebas de toxicología muestran que el joven murió tras intoxicarse con nitrato de sodio, una sustancia que muchas veces se usa para preservar carne, informa Page Six. Sin embargo puede ser muy dañina ya que causa presión arterial baja y limita el nivel de oxígeno en el cuerpo. Su madre, Monica Mindler reveló que el actor sufría de ansiedad. El joven —que había sido reportado como desaparecido— se quitó la vida en agosto en la Universidad de Millersville en Pensilvania, donde estudiaba. Matthew Mindler Matthew Mindler | Credit: Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antes de su trágica muerte en agosto, el joven recién se había mudado de la casa de su madre cerca de la universidad donde estudiaba. La madre aseguró que los días antes del suicidio de su hijo, habló con él y le dijo que estaba haciendo nuevos amigos en la universidad y parecía estar ocupado con sus clases, por lo que su repentina muerte fue un golpe devastador. Que en paz descanse. Si tú o alguien que conoces está considerando el suicidio o experimentando una crisis de salud mental, pide ayuda llamando en español a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-888-628-9454

