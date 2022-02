Actor de Law & Order: SVU lavaba carros antes de participar en la serie El mexicano Octavio Pisano contó que se las vio duras durante la pandemia por falta de trabajo. Ahora trabaja en una popular serie de la cadena NBC. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Octavio Pisano Credit: Youtube Law & Order SVU La escasez de trabajo que generó la pandemia y la fuerte competitividad del medio han orillado a algunos artistas a buscar trabajos totalmente distintos a los que comúnmente realizan en los sets de grabación. Casos similares hay muchos y desafortunadamente no todos pueden regresar a pisar los escenarios tan pronto como quisieran. Otros reciben oportunidades magníficas y casi inesperadas, como es el caso del mexicano Octavio Pisano integrante del elenco de la popular serie de televisión Law & Order: SVU (NBC). El nacido en Tijuana, México, contó recientemente al diario El Universal que antes de ser llamado para su rol como el detective Joe Velasco se dedicaba a lavar carros en San Diego, para ganarse la vida. "Estaba trabajando en una serie antes de la pandemia y se canceló por COVID[-19]", explicó. "Llegó al punto que estuve lavando carros allá en San Diego". "Una semana después de que empecé el trabajo me llamó mi agente y me dijo que querían darme la oportunidad de ser invitado a la serie", prosiguió, "entonces te vas dando cuenta de que las puertas se pueden abrir". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pisano se incorporó a la serie en su temporada número 22, en octubre, la publicación especializada Deadline confirmaba lo que el actor venía escuchando en los foros: que su papel como Joe Velasco se convertiría en personaje regular de Law & Order: SVU en la temporada 23. Law & Order: SVU es el show de live-action con la carrera más larga en la pantalla chica. En el 2020 la serie reanudó contrato extendiendo su carrera hasta la temporada 24, por el momento.

