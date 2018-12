El actor Juan Diego Covarrubias es criticado por abandonar entrevista

Una reportera de la cadena mexicana Multimedios quedó iniciada y mal librada luego de empezar una entrevista con el actor Juan Diego Covarrubias.

María Luisa Valdés, se disponía a hacer una entrevista al actor para el programa Vivalavi (Multimedios), pero se quedó en el saludo puesto que el actor cortó la entrevista cuando ella lo llamó “Juan Carlos Covarrubias”, cambiando su segundo nombre.

“¡Corte! Porque si no te sabes mi nombre, ¿cómo va a seguir la entrevista? No me llamo Juan Carlos”, dijo el actor, quien tuvo el protagónico de Antonio Andrade en la telenovela La Vecina (Televisa). Frente a la reportera Covarrubias procedió a retirarse diciendo: ”con permiso” ante la cámara.

Quieres respeto ? Respeta a los demás! Si tienes una profesión prepárate para hacerla bien… no critiques, solo enfócate en lo tuyo ! — Juan Diego Cova (@JUANDIEGOCOVA1) January 14, 2017

Momentos después del encuentro, Covarrubias acudió a Twitter para reprender la acción de la reportera, pero fue tachado por algunos de los internautas por sus “malos modales”. La reportera por su parte se dirigió al programa para contar su versión ante los espectadores de Multimedios y los conductores del show.

El lunes el actor acudió nuevamente a sus redes sociales para tocar sobre el tema con un video que hace broma sobre el embarazoso momento.

“Hay que tomar la vida con gracia y conocer las circunstancias. Con todo el respeto que se merecen los medios de comunicación”.

¿Ustedes qué opinan?