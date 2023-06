Famoso actor y director reclama a Shakira su reciente mensaje: "Me decepciona" La artista hacía públicos los horarios y países del lanzamiento de su nuevo single, "Copa vacía", y fue ahí que José Manuel Suárez se dirigió a ella contundente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira José Manuel Suárez escribe a Shakira con esta reflexión | Credit: IG/Shakira/José Manuel Suárez Esta semana, Shakira hacía el anuncio que todos sus fans, y también curiosos, esperaban con muchas ganas: el estreno a nivel mundial de lo que ha venido adelantando: su nueva canción y video "Copa Vacía". En su post compartía información relativa al lanzamiento, además de algunos de los países y horarios correspondientes al mismo. Una publicación que provocó la reacción inmediata, a la par que respetuosa, de José Manuel Suárez, primer actor, director y dramaturgo venezolano. En ella, el también escritor se dirigió a la artista, a quien admira y ha seguido desde siempre, para expresarle algo que no le gustó tanto de su anuncio. "Hola, Shak. Tú no me conoces pero, yo a ti si desde hace muchos años! Eres increíble y tu música y tú arte, no tiene comparación. Ahora, debo admitir que me decepciona de este pequeño carrusel, ver todas las ciudades en las que anuncias el lanzamiento del nuevo tema (que de seguro será buenísimo y significará un nuevo triunfo para tú carrera) pero, no sale ni una sola ciudad Venezolana, tierra que ahora está en desgracia y desorden pero; que en sus mejores momentos, te dio cobijo, atención, aplausos e impulso, pues, aquí creímos en ti desde que eras una chama pelo negro con voz muy particular y con unas letras y unos arreglos avanzados para el momento", escribió en respuesta al post de la intérprete de "Acróstico". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su malestar viene de no ver a Venezuela incluida en su lista de países para el lanzamiento, país que, a pesar de su complicada situación política, se está abriendo a recibir sus fronteras al arte, la música y el entretenimiento que por tanto tiempo ha estado estancado. José Manuel esperaba que el nombre de Venezuela estuviera presente, como lo está México City y Barranquilla. Sin embargo, cabe destacar que, a pesar de no estar el nombre de su país o ciudades del mismo incluidos, igual que muchos otros, el estreno es a nivel mundial al que se puede acceder por Youtube, en el caso del video, y las plataformas digitales de streaming, en el caso de la canción. Mencionar todos los husos horarios y países sería una publicación interminable, por eso se ha reducido a las principales ciudades. Shakira Mensaje de José Manuel Suárez a Shakira | Credit: IG/Shakira "Sé que Venezuela no es tú país ni es tu rollo lo que aquí suceda, pero, ser agradecido con la tierra que te dio amor, nunca va a estar de más, porque puede que ahora mismo no signifiquemos mucho para los streaming, las disqueras, etc. Es por esto, que necesitamos solidaridad, sin meterse en lo político pero, si manteniéndonos presentes", concluyó José Manuel, cuyas reacciones a sus palabras tuvieron de todo un poco.

