Ya se dio a conocer qué actor dará vida a Joe Exotic en la serie sobre Tiger King El proyecto televisivo se centra en la polémica vida del excéntrico cuidador de tigres de Oklahoma y contará con ocho episodios. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El renombrado actor estadounidense Nicolas Cage será quien dAR´A vida A Joe Schreibvogel, conocido como Joe Exotic, en una nueva serie centrada en la popular docuserie Tiger King. Según Variety, la nueva producción estará basada en un artículo periodístico titulado "Joe Exotic: un viaje oscuro al mundo de un hombre que se volvió loco" de la Leif Reigstad para la revista Texas Monthly publicado en junio de 2019. De acuerdo a Variety, la serie buscará ofrecer una perspectiva realista y cruda de la lucha de Schreibvogel para preservar su zoológico, incluso “a riesgo de perder la cordura”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La serie contará con ocho episodios y será producida por Imagine Television Studios y CBS Television Studios. Image zoom Joe Exotic (Paul B. Southerland/The Oklahoman/Imagn/USA Today Network/Sipa USA) Variety resaltó que este es el segundo anuncio de una serie basada en la historia de Tiger King. El primero incluye la participación de la actriz Kate McKinnon, estrella del programa de comedia Saturday Night Live (NBC), quien será la productora ejecutiva e interpretará a Carole Baskin, la defensora de animales a la que Joe Exotic considera su archienemiga. Image zoom (Steve Sisney/The Oklahoman/Imagn/USA Today Network/Sipa USA) Este primer proyecto estará basado en el podcast Wondery's Joe Exotic y lo lleva a cargo Universal Content Productions. Desde que se estrenó en marzo la docuserie Tiger King: Murder, Mayhem and Madness en Netflix ha resultado ser todo un éxito. Se estima que alcanzó una audiencia de 34,3 millones de espectadores únicos en sus primeros 10 días, reportó la agencia Nielsen.

