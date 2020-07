Actor mexicano niega que limpie parabrisas en la calle para subsistir El veterano artista y comediante Jesús Ochoa tiene una poderosa razón que explica porqué fue fotografiado recaudando dinero en las calles de Ciudad de México. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor mexicano Jesús Ochoa se ha pronunciado sobre las especulaciones desatadas después que empezaran a circular imágenes suyas pidiendo dinero en la calle en redes sociales. En una entrevista en el programa de televisión mexicano Sale el sol, Ochoa dijo que la fotografía y el video fueron tomados mientras estaba ayudando a otros artistas que han sido duramente afectados por la pandemia y necesitan recursos. “No ando limpiando parabrisas, no”, aclaró. “Pedí prestado un limosnero del padre aquí en la capilla de la Iglesia de San Pedro y les ayudé a cobrar nada más a los bailarines de la calle”. El artista de 60 años explicó que ya lleva varios fines de semana contribuyendo con los artistas de la calle y aseguró que como “al público le sorprende que yo ande, suelta la lana más fácil”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ochoa comentó que siempre sigue las instrucciones de salud para evitar enfermarse del coronavirus y aseguró que lo hace con el único deseo de ayudar a los demás. Invitó a otros artistas también a “hacer algo por un artista de la calle”. Ochoa es líder de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), en México. En cuanto a la situación actual del gremio confirmó que ya empezaron algunas producciones de cine y televisión, pero que solamente se está trabajando con el personal necesario; el resto permanece en cuarentena. https://www.instagram.com/tv/CDJ97yZBgOO/ El comediante fue captado limpiando vidrios y pidiendo dinero en la calle Revolución cerca del metro Los Pinos en la capital mexicana, según varios diarios locales. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

