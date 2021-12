Actor de Empire, Jussie Smollett, declarado culpable de organizar crimen de odio y mentir a las autoridades Jussie Smollett fue declarado culpable de cinco de seis cargos de alteración del orden público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Empire Actor Jussie Smollett Empire Actor Jussie Smollett | Credit: (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI/AFP via Getty Images) El exactor de la serie Empire, Jussie Smollett, ha sido declarado culpable de organizar su propio crimen de odio y realizar un informe policial falso, según varios medios. El jurado deliberó durante un total de más de nueve horas antes de anunciar el veredicto, el jueves. Smollett, un actor negro abiertamente gay, fue acusado de seis cargos de alteración del orden público por hacer informes falsos a los investigadores en enero de 2019 después de decirle a la policía que fue víctima de un ataque racista y homofóbico. Cada recuento representa una instancia de notificación de un reclamo falso. Fue declarado culpable de cinco de los seis cargos. Smollett supuestamente le dijo a la policía que se dirigía a su casa en Chicago en las primeras horas de la mañana del 29 de enero cuando dos hombres enmascarados, uno de ellos con un sombrero rojo, lo increparon con insultos raciales y lo atacaron. Afirmó que también lo rociaron con lejía y le pusieron una soga alrededor del cuello, informó CBS2. Abimbola "Bola" and Olabinjo "Ola" Osundairo Abimbola "Bola" and Olabinjo "Ola" Osundairo | Credit: (Photo by Nuccio DiNuzzo/Getty Images) Los fiscales alegaron que Smollett organizó el ataque para llamar la atención de los medios y pagó $3,500 a dos hermanos, Abimbola "Bola" y Olabinjo "Ola" Osundairo, para ayudarlo a lograrlo. Los abogados defensores de Smollett sugirieron que los hermanos pueden haber atacado a Smollett porque eran homofóbicos, informó el Chicago Tribune. Abimbola testificó esta semana que Smollett se puso en contacto con él y "explicó que quería que le diera una paliza", informó CBS2. Dijo que estuvo de acuerdo "porque me sentía en deuda con Jussie", informó CBS2. "También me consiguió un papel en Empire, y creí que podría promover mi carrera como actor". Abimbola le dijo al jurado que Smollett supuestamente le pidió que dijera: "Empire, f****t, n***er, MAGA", informó CNN. "Quería que lo atacara, pero quería que le diera el puñetazo para no lastimarlo, darle un moretón". Abimbola dijo que Smollett "quería usar el ataque falso o las imágenes de la cámara para los medios", informa CNN. Smollett fue acusado originalmente en marzo de 2019 con 16 cargos de alteración del orden público, pero los cargos fueron retirados. "Después de revisar todos los hechos y circunstancias del caso, incluido el servicio voluntario del Sr. Smollett en la comunidad y el acuerdo de perder su vínculo con la ciudad de Chicago, creemos que este resultado es una disposición justa y una resolución adecuada para este caso". dijo la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Cook en un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El caso en su contra fue revivido más tarde por un fiscal especial, Dan Webb, y a principios de 2020, Smollett fue nuevamente acusado de alteración del orden público. La acusación contra el actor alega que "sabía en ese momento… que no había motivos razonables para creer que se había cometido tal delito" cuando le dijo a la policía que había sido agredido por "dos delincuentes desconocidos".

