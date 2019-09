Actor de El señor de los cielos se casa y anuncia que será padre Actor de El señor de los cielos (Telemundo) se casó ante los ojos de Dios el pasado 27 de septiembre en España, país natal de su pareja, quien también es actriz. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ahora que ya finalizaron las grabaciones de la séptima temporada de El señor de los cielos, que Telemundo estrenará el martes 14 de octubre en horario estelar; muchos de sus actores han aprovechado para irse de vacaciones o llevar a cabo compromisos que tenían pendientes. Este último es el caso de José Sedek, quien interpreta a Bernardo Castillo en la exitosa superserie que protagoniza Rafael Amaya. El intérprete venezolano viajó recientemente hasta Málaga, España, país natal de su pareja, para casarse con la mujer de su vida, la también actriz Estrella Martín, quien ha participado en telenovelas de Televisa como A que no me dejas y Simplemente María. “Decidí celebrarlo porque a dios hay que decirle cuando uno está feliz para que él también sonría”, expresó Sedek a través de sus redes sociales. Image zoom José Sedek y su esposa. Instagram Glenda Reyna La pareja, que ya se había casado por lo civil en mayo de este año, decidió jurarse amor eterno ante los ojos Dios en el país natal de la novia el pasado 27 de septiembre. “Lo nuestro es tan verdadero como la existencia misma, tan poderoso como el sol de siempre, tan sutil como una gota en el viento, tan inmenso como el cielo eterno”, expresaba semanas atrás el actor. Image zoom José Sedek y su esposa. Instagram Glenda Reyna SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Convertidos en marido y mujer, José y Estrella pronto dejarán de ser dos ya que los recién casados se encuentran en la dulce espera desde hace varios meses. “Tenía mil cosas para decir cuando llegara este momento tan esperado por mí desde que soy un niño, pues mi sueño siempre fue ser padre, el mejor padre. Elegí a la mejor madre que pude haberle dado a mi hijo y me estoy convirtiendo en el pilar que yo personalmente considero fundamental para mi bebé. Estoy feliz. Estamos viviendo un momento épico y mágico”, escribía en julio el actor en Instagram para dar a conocer la feliz noticia de que pronto será papá. ¡Muchas felicidades! Advertisement EDIT POST

