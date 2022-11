Actor de El señor de los cielos pide ayuda para su madre, quien también actúa en la superserie Álex Walerstein, quien interpreta a 'El Greñas' en la historia protagonizada por Rafael Amaya, se ha visto obligado a abrir un fondo para pedir ayuda económica para su madre ya que "mi sueldo actual no me permite ayudarla como quisiera". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A principios de este año, la vida de Marisela Berti, quien interpretó a la embajadora Edith Guzmán en El señor de los cielos, dio un giro de 180 grados tras sufrir un infarto cerebral en el hemisferio derecho. Aunque logró salir del hospital tras 6 meses internada, la recuperación de la actriz venezolana está siendo larga y costosa. Debido a ello, su hijo menor, Álex Walerstein, quien también forma parte del elenco de la exitosa superserie de Telemundo que protagoniza Rafael Amaya, ha hecho un llamado a sus seguidores a través de las redes sociales solicitando ayuda para poder "para cubrir los gastos médicos, turnos de enfermería y medicamentos que desafortunadamente el seguro no cubre". "En enero de este año mi mamá Marisela Berti sufrió un infarto cerebral en el hemisferio derecho. Después de 6 meses en el hospital logró salir del hospital y ahorita estamos en una situación en donde el seguro desgraciadamente no está cubriendo muchos gastos, como son horas de enfermería, terapia física, que es lo que más necesita, y uno que otro medicamento. Por esta razón me vi obligado a abrir este fondo para pedirles ayuda a ustedes con una donación, compartirlo o lo que puedan", explicó el actor mexicano, quien da vida a 'El Greñas' en la historia escrita por Luis Zelkowicz. "La meta es grande, pero sé que entre todos podemos lograrlo". Alex Walerstein Álex Walerstein graba El señor de los cielos 8 en México | Credit: Instagram Álex Walerstein Walerstein, quien graba en México la octava temporada de El señor de los cielos, señaló que desafortunadamente su sueldo actual no le permite ayudar a su madre como quisiera. "Decidí crear este fondo puesto que mi sueldo actual no me permite ayudar a mi madre como quisiera. Necesitamos fondos para cubrir terapias, medicamentos, enfermería e insumos para que poco a poco Marisela pueda volver a la normalidad", detalló el hijo de Marisela. Marisela Berti Marisela Berti en 2018 en las grabaciones de El señor de los cielos 6 | Credit: Instagram Marisela Berti Numerosos rostros del medio artístico no han dudado en apoyar al actor en estos difíciles momentos invitando a sus seguidores a colaborar económicamente con la causa. Este es el caso del actor y director Miguel Varoni, quien dirigió varias temporadas de El señor de los cielos. Marisela Berti Miguel Varoni y Marisela Berti en 2018 en las grabaciones de El señor de los cielos 6 | Credit: Instagram Marisela Berti SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Marisela Berti es una actriz venezolana. Yo tuve la suerte de dirigirla en El señor de los cielos, una mujer maravillosa, divina, pero bueno el caso es que en enero de este año Marisela tuvo un infarto cerebral, el seguro en México, donde vive, cubrió muchas cosas, pero faltan cosas por cubrir, muchísimas, terapias, enfermeras, en fin imaginemos este problema tan serio. Álex, su hijo, que también es el actor de El señor de los cielos, que todos seguramente reconocen, está sacando de su sueldo para ayudar, pero no alcanza, necesita ayuda", compartió Varoni. Si quieres ayudar ¡puedes aportar aquí tu granito de arena!

