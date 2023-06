Actor de El señor de los cielos habla de su orientación sexual: "Por ser gay se me cerraron muchas puertas en Colombia" Carlos Buelbas, quien interpretó a 'Musaraña' en la exitosa superserie de Telemundo que protagoniza Rafael Amaya, se casó en 2021 con un hombre norteamericano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Buelbas Carlos Buelbas con sus compañeros de El señor de los cielos | Credit: Instagram Carlos Buelbas Por la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, cuya octava temporada finalizó recientemente en el prime time de la televisión hispana, han pasado un sinnúmero de actores durante sus 10 años de vida. La ficción que protagoniza desde 2013 Rafael Amaya ha contado con reconocidos rostros del medio artístico, pero también con mucho talento joven. Este último fue el caso del actor colombiano Carlos Buelbas, quien interpretó durante varias temporadas a 'Musaraña'. El personaje llegó en un momento muy vulnerable de su vida en el que estaba tratando de entrar sin éxito a la televisión mexicana luego de dejar atrás su país natal después de ver su carrera truncada "porque su mánager le decía que su orientación sexual –Carlos es gay– era un impedimento para acceder a los personajes a los cuales aspiraba". "Ella me decía 'el problema es que te ves muy gay. O sea yo no sé qué hacer contigo. Los directores del casting me dicen 'te pedí el protagonista y llegó aquí una mariposa'. Y así fueron muchas, muchas, muchas veces. Muchas veces que me dijeron que no", reveló en una reciente entrevista para el programa Buen Día Colombia (RCN Televisión). "Yo soy una persona que por ser gay se me cerraron muchas puertas en Colombia", aseveró Buelbas, quien reconoció que ese rechazo "fracturó su confianza como artista" y lo motivó a probar suerte en México. Carlos Buelbas Carlos Buelbas en las grabaciones de El señor de los cielos | Credit: Instagram Carlos Buelbas Con la pandemia, sin embargo, todo se complicó para él y decidió migrar a Estados Unidos. "Yo estaba viviendo en el Bronx en una habitación que yo rentaba, trabajaba de asistente de mesero en un restaurante y llegó un momento donde no tenía para pagar la renta del cuarto en el que vivía… Me tocó casi que de indigencia, en situación de calle, me tocó estar con mis maletas al hombro durante el invierno […]", contó el actor, quien logró salir de esa difícil situación gracias al apoyo de su familia y actualmente "está recuperando la confianza en su profesión". Carlos Buelbas Carlos Buelbas | Credit: Instagram Carlos Buelbas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Estados Unidos conoció a quien hoy es su esposo, Christopher. "Yo estoy en una relación, en un matrimonio con un hombre norteamericano que tiene la misma edad mía. Nos casamos en abril del 2021, nos conocimos por redes sociales", detalló el intérprete. Carlos Buelbas Carlos Buelbas y Christopher | Credit: Instagram Carlos Buelbas "Yo venía deprimido de toda la cuarentena en México tratando de iniciar una vida en Estados Unidos sin la certeza que funcionara o no y cuando lo conocí fue la razón por la que me quedé en este país y digamos que fue un pilar fundamental para que yo pudiera seguir confiando y regenerar toda esa autoconfianza como artista y como actor", dijo. "Terminas por agradecer esos momentos duros porque son ahí en las crisis donde nacen las grandes oportunidades", señaló.

