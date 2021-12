Actor de Mi pobre angelito (Home alone) arrestado por presunto intento de estrangulamiento a su novia Devin Ratray, el hermano mayor y algo malicioso de la famosa cinta navideña, fue detenido después de que se emitiera una orden de arresto tras un violento altercado a comienzo de mes con su pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor Devin Ratray, conocido por su papel de Buzz McCallister en Mi pequeño angelito (Home Alone), era arrestado este miércoles después de que las autoridades de Oklahoma emitieran una orden de arresto en relación a un altercado con una mujer hace unas semanas. Sobre el actor de 44 años pesan cargos por violencia doméstica y agresión por supuesto intento de estrangulamiento, tal y como recogen los informes policiales. Las autoridades informaron a Fox News que el actor se había entregado para posteriormente ser puesto en libertad con una fianza de $25,000. Devin Ratray Devin Ratray | Credit: (Photo by Angela Weiss/Getty Images) Según informa la revista PEOPLE, el arresto llega una semana después de que la policía de Oklahoma City le confirmara a la revista el pasado 15 de diciembre que consideraban que el caso estaba cerrado y no esperaban ningún arresto por ese caso. Sin embargo, sí se dio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, según un reporte de Page Six, la mujer y supuesta víctima de este capítulo de violencia alegó que Ratray le pegó un golpe en la cara para después cubrirle la boca e intentar estrangularla. El terrible suceso ocurrió poco después de que al actor confirmara a nuestra publicación hermana que la reunión de los actores de la afamada cinta estaba en proceso para alegría de sus fans. Actualmente Devin formaba parte del elenco de la cinta Home Seet Home Alone, emitida por Disney Plus donde, ironías del destino, ejerce de policía.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Actor de Mi pobre angelito (Home alone) arrestado por presunto intento de estrangulamiento a su novia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.