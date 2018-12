Patricio Borghetti habla sobre las declaraciones de Michelle Vieth contra su ex, Grettell Valdez

Hace unos días, Michelle Vieth aseguró que su primer cónyuge, Héctor Soberón, le había sido infiel con Grettell Valdez, quien además fue obligada por el actor a abortar el hijo que ambos esperaban. Ante esto, el exesposo de Valdez, Patricio Borghetti, se pronunció sobre estas acusaciones contra la madre de su primogénito.

“A mí, Grettell [Valdez] me dijo que eso es mentira”, aseguró Borghetti al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Hablamos al respecto; ella está molesta porque es una mentira lo que se dijo”.

El también conductor mencionó que le parece incorrecto que Michelle Vieth haya hecho este tipo de declaraciones que exponen situaciones personales de otros individuos que no están inmersos en determinado conflicto.

“Me llama la atención que alguien que sufrió en carne propia una violación a su intimidad [refiriéndose a Michelle Vieth] esté exponiendo a alguien que no es ella. No debería ser así. Sí fue verdad, no debería suceder; la verdad”, advirtió. “Me parece que es grave involucrar a terceros; ya lo dije antes: si ella sufrió una grave violación a su intimidad, no debería hacer lo mismo con los demás, eso es lo que yo creo”.

NTX Fotos

Por supuesto, para ambos actores lo más importante es la seguridad de su hijo, Santino, debido a que nos les gustaría que se enterara de este tipo de situaciones que tienen que ver con su madre y si bien no tiene acceso a publicaciones del mundo del entretenimiento puede hacerlo a través de internet o por “algún compañerito de la escuela”.

“Hay que cuidar muchísimo lo que se publica, hay que cuidar muchísimo lo que se dice”, enfatizó Patricio Borghetti. “Es muy delicado; hay que tener mucho cuidado con [dichas declaraciones]”.