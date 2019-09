El actor de la serie Monarca, James Hyde, revela cómo es trabajar con Salma Hayek El intérprete estadounidense cuenta cómo fue ser parte de un elenco latino en su totalidad. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La serie Monarca arrancó con gran éxito en la plataforma de Netflix esta temporada. Un elenco estelar ha sido parte de esta mancuerna entre Netflix y la casa productora de Salma Hayek, Ventanarosa, en sociedad con Lemon Studios, el productor Billy Rovzar, director Fernando Rovzar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre los talentos destacados en esta serie que muestra la cara más vil de las familias adineradas de México; la normalización de la corrupción y el cinismo del narcotráfico, se encuentra el actor estadounidense James Hyde, quien contó su sentir sobre cómo fue trabajar con Salma Hayek y con el elenco completo de Monarca. Image zoom Instagram/James Hyde Su participación en una serie que habla sobre el tequila es sumamente especial para Hyde puesto que en una de las facetas de su carrera fue embajador de varias marcas de tequila como Don Julio, entre otros. Image zoom Cortesía Latinvasion Si bien en su vida laboral, Hyde a pasado desde el baile, el modelaje, la música, la actuación, la presentación y varias ramas del mundo del entretenimiento, en su vida personal la estabilidad y su familia han sido su prioridad. Image zoom Instagram/James Hyde Dicho sea de paso, que, a su esposa, la también modelo y actriz Sueling García, la conoció en España en un set de grabación mientras hacía una campaña de modelaje hace más de 30 años. Lo que comenzó como una bonita amistad, lleva cinco años de matrimonio y un hijo adolescente, Moises. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image El actor de la serie Monarca, James Hyde, revela cómo es trabajar con Salma Hayek

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.