Famoso actor de doblaje es asesinado El mundo del doblaje tiene una lamentable pérdida tras darse a conocer que fue asesinado en la Ciudad de México; las investigaciones ya están en curso. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El pasado sábado, Luis Alfonso Mendoza, quien era conocido por realizar la voz de Gohan en la serie animada Dragon Ball, fue asesinado a balazos afuera de su domicilio, ubicado en la colonia Portales de la Ciudad de México. En el ataque también perdió la vida su esposa Lourdes Adame y su cuñado, según reportaron medios de comunicación en México. “Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP”, dio a conocer Lalo Garza, amigo de Mendoza, en su cuenta de Twitter. RELACIONADO: Muere Jorge Arvizu “El Tata”, la voz en español de Pedro Picapiedra De acuerdo con los reportes oficiales, tras el atentado, el agresor intentó quitarse la vida sin éxito y ahora se encuentra en un hospital. La autoridades informaron que la agresión fue ocasionada a causa de la disputa de un inmueble. “En relación a los hechos ocurridos en calles de la Colonia Portales la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informa que según las primeras versiones señalan que la gresca posiblemente se sucitó por el litigio de un inmueble; Policías de la SSC acordonaron la zona para facilitar las labores de la Fiscalía de la Ciudad de México”, informó la SSC en su cuenta oficial de Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las investigaciones correspondientes ya se están llevando a cabo; mientras tanto, amigos y colegas de Luis Alfonso Mendoza han enviado diversos mensajes con sus condolencias y lamentaciones sobre este deceso. Luis Alfonso Mendoza era reconocido por doblar la voz en español a personajes como Joey de Friends; Sheldon Cooper de The Big Bang Theory; Leonardo, de las Tortugas Ninja y Carlton de El Príncipe del Rap, entre otros. Advertisement

