El actor de Atrévete a soñar presenta a su novio con una romántica foto en París Roberto Carlo ha presumido a su nuevo amor en una idílica imagen en la ciudad del amor. "No tengas miedo de ser quien eres." By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Comenzar un nuevo año es también una nueva oportunidad de dejar atrás los miedos y ganarles la batalla. Ese ha sido el valiente mensaje de Roberto Carlo. El actor despedía el año en París desde donde ha compartido una preciosa imagen junto a su novio y un sincero mensaje. “Amar es la forma más bonita de transitar este camino. NO tengas miedo de ser quien eres, no te creas, ni te pongas ni una sola etiqueta, que nada ni nadie te defina, eres la posibilidad infinita de hacer y ser QUIEN TÚ QUIERAS. Tómala, la vida es una”, ha escrito el galán de novelas como Atrévete a soñar o Rebelde. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La publicación y sus bellas palabras han tocado los corazones de sus seguidores que le han correspondido con un montón de mensajes de cariño y felicitado por derrochar tanto amor. Con el nuevo año ya aquí, Roberto también ha compartido sus mejores deseos para todos. “Deseo un 2020 y una vida en donde TODXS tengamos la oportunidad de amar y ser felices. Feliz 2020, Feliz vida”, ha concluido. Lo mismo para ti, ¡que sea un año lleno de cosas bonitas! Advertisement

Close Share options

Close View image El actor de Atrévete a soñar presenta a su novio con una romántica foto en París

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.