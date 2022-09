El actor Brendan Fraser, de The Mummy, resucita su carrera con éxito de su primer protagónico en años El actor Brendan Fraser ha hecho un regreso triunfal a la pantalla grande en The Whale. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Brendan Fraser ha hecho un regreso triunfal a la gran pantalla en The Whale. El actor de 53 años se mostró conmovido al recibir una ovación en el Festival internacional de cine de Venecia al presentar su nueva película. En The Whale tiene su primer papel protagónico en años. Al verlo emocionado, el director Darren Aronofsky lo abrazó, reporta Variety. Su personaje de Charlie en The Whale es un hombre que pesa 600 libras y el actor tuvo que aumentar mucho de peso para asumir este rol, reporta PEOPLE. Fraser le dijo a Vanity Fair que aceptó este proyecto porque quería un rol que lo retara y le mostrara "de lo que soy capaz". El actor confesó a The Hollywood Reporter que tuvo que aprender a moverse de manera diferente, y que hasta sintió vértigo. Su meta era hacer un personaje en el que luciera irreconocible. Brendan Fraser Credit: (Ernesto Ruscio/Getty Images) El actor antes brilló en películas de acción como The Mummy y Journey To the Center Of The Earth, y comedias románticas como Blast From The Past y Bedazzled. Brendan Fraser Credit: (Stefania D'Alessandro/WireImage) Aronofsky le dijo a Vanity Fair que Fraser aumentó entre 50 y 300 libras durante la filmación de The Whale, según el contenido de cada escena. Charlie, su personaje, es un solitario instructor de escritura que lucha por reconectar con su hija adolescente, interpretada por la actriz Sadie Sink de la serie Stranger Things. Brendan Fraser Credit: (Vera Anderson/WireImage) El último protagónico de Fraser antes de este regreso fue en Breakout en el 2013. También tuvo personajes en la película No Sudden Move el año pasado y en series de televisión como Doom Patrol, The Affair y Trust. Fraser también tenía un rol de villano en la película Batgirl que fue cancelada. Brendan Fraser Credit: (George Pimentel/WireImage) The Whale estrena el 9 de diciembre en cines.

