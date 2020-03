¡Actor atrapado en casa con su hermana muerta por coronavirus! Luca Franzese, actor italiano de Gomorra, graba desgarrador video con el cadáver de su hermana en casa para denunciar a las autoridades italianos ante el caos creado por el coronavirus. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El coronavirus asola sin piedad al país de Italia. Los hospitales están sobresaturados, faltan médicos, sin camas ni ventiladores suficientes que ayuden a respirar a los enfermos para tratar de salvar sus vidas, reina el caos en la población y se están viviendo casos absolutamente desoladores como el del actor de Gomorra, Luca Franzese, quien se grabó en un espeluznante video con el cadáver de su hermana en su casa de Nápoles, ignorado por las autoridades y los servicios de emergencia. Image zoom “Estoy haciendo este video por el bien de Italia, por el bien de Nápoles. Mi hermana murió anoche, posiblemente a causa del coronavirus, y estoy esperando respuesta de alguien desde anoche”, decía desesperado, mientras pedía que no se mostraran el video ni a niños ni a ancianos por la dureza de las imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Después de tratar de reavivar a su hermana con el boca a boca, la mujer falleció sin que nadie acudiera en su ayuda y sin que nadie llegara para llevarse su cuerpo hasta pasadas 24 horas. Las autoridades confirmaron que finalmente sí estaba contagiada por el fatídico virus. “Después de la muerte de mi hermana, que dio positivo en coronavirus, también dimos positivo en el test mi cuñado, mi sobrina de 23 años y yo. A pesar de todo, nadie vino a decirnos qué es lo que debemos hacer…”, se lamentó el napolitano horas más tarde. En todo el país está ya prohibido salir de casa, salvo emergencias, y sólo permanecen abiertos por barrio un supermercado y una farmacia. Incluso las iglesias católicas en Roma estarán cerradas a partir de hoy. Image zoom En España, se urgió a la población que por favor no salgan de sus casas para no saturar los hospitales que ya están desbordados por la virulenta enfermedad, especialmente en Madrid y Barcelona. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Actor atrapado en casa con su hermana muerta por coronavirus!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.