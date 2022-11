Famoso actor mexicano afirma: "Soy una mujer transexual pero no homosexual" Por primera vez, Libertad Palomo, antes Armando Palomo, habla de su condición como transexual y trata de acabar con algunos mitos al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por años, Armando Palomo fue conocido como un actor que se había destacado como villano. Sin embargo, en 2001 decidió cambiar de sexo quirúrgicamente y hacer pública su nueva identidad como mujer transexual que ahora se llama Libertad Palomo. Sin embargo, esta situación causó polémica, debido a que el famoso estaba casado con una mujer y continuaron su relación sentimental. Ahora, explica todo acerca de su condición. "Te hablo de una situación. Soy una mujer transexual porque descubrí que lo era, pero no soy homosexual", aclaró Palomo al programa mexicano de televisión El minuto que cambió mi destino (Imagen TV). "Dentro de mi vida también fue una gran confusión porque dije 'yo me percibo como una chica', pero no me gustan los hombres". La intérprete de Laisa en la telenovela Los Sánchez por primera vez habla abiertamente de cuál fue su proceso personal y descubrió su condición a los cuatro años, pero tuvo que callarlo por años. "Cuando empecé a percibir ciertas cosas en mi vida que no coincidían, lo que era esta disforia de género", explicó. "Siendo un chico que no sentía a gusto siéndolo, mi refugio fue el fútbol, el deporte, la música. Creo que eso fue lo que me salvó la vida. Sé qué hay historias diversas en el mundo. En las personas transgénero he escuchado cosas muy tristes, muy lamentables". Armando Palomo, Libertad Palomo Armando Palomo, Libertad Palomo | Credit: Agencia Mexico SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Libertad Palomo asegura que se debe respetar a quienes viven una situación como la suya e intentar comprenderlos. Ahora, se confiesa feliz con su situación física. "Es muy cruel lastimar a las personas por desconocimiento, porque por eso matamos, tú ves una cucaracha, la ves, la matas, qué te hizo la cucaracha, que te hizo el alacrán, 'ah, me da miedo el alacrán', entonces por mis miedos voy y mato una mujer, voy y mato un transexual porque me da miedo, estoy viendo algo que no me gusta, entonces indaga dentro de ti y resuelve tus propios miedo porque el miedo es ignorancia antes de ir y lastimar a otros", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Famoso actor mexicano afirma: "Soy una mujer transexual pero no homosexual"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.