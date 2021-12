El actor Antonio Resines hospitalizado por coronavirus El actor español Antonio Resines fue internado en cuidados intensivos tras contagiarse de coronavirus. Los detalles sobre su salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antonio Resines fue hospitalizado tras contagiarse de coronavirus, informa EFE. El actor español de 67 años está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Gregorio Marañón de Madrid, reporta El Nuevo Herald. El histrión está consciente y su condición de salud es estable. Sin embargo, requirió atención medica tras sufrir insuficiencia respiratoria aguda debido a un diagnóstico de neumonía bilateral provocada por el coronavirus. Su equipo médico informó via un comunicado que "se encuentra consciente, sin precisar ventilación mecánica invasiva y recibiendo tratamientos y oxigenoterapia a alto flujo". En entrevista a EFE, la familia del actor agradeció el apoyo y cariño de su público. El artista, ganador del premio Goya al Mejor Actor, ha actuado en películas como La reina de España con Penélope Cruz, La buena estrella y Cómo ser mujer y no morir en el intento junto a Ana Belén. Antonio Resines Credit: (Carlos R. Alvarez/WireImage) Resines es parte del elenco de Padre no hay más que uno, de Santiago Segura, en la que hace el papel del abuelo. La historia recién comenzó a rodarse en Madrid. Además actúa en la serie Sentimos las molestias. No se ha revelado cuándo volverá a incorporarse a las grabaciones. El gobierno español hizo obligatorio el uso de mascarillas en exteriores tras subir el número de casos de coronavirus en el país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antonio Resines 'La Noche D' RTVE Photocall In Madrid Credit: Pablo Cuadra/Getty Images Los fanáticos del histrión siguen pendientes a los reportes sobre su salud. Le deseamos una pronta recuperación. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El actor Antonio Resines hospitalizado por coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.