El actor Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, celebra 4 años libre de alcohol y drogas El actor cubano Alberto Guerra celebra cuatro años alejado de las drogas y el alcohol con emotivo mensaje en Instagram. Así lo felicitó su esposa, la actriz mexicana Zuria Vega. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, publicó en Instagram un emotivo mensaje celebrando cuatro años libre de adicciones. "4 años sin drogas ni alcohol. Empecé a 'celebrar' en esta bonita red social mi sobriedad inspirado por el crack @anarconde, quién sigue siendo un ejemplo chingón para mi. Ya van 4 años desde que tuve que redefinir mi manera de relacionarme con el mundo y, sobre todo, conmigo mismo. Han sido los mejores años de mi vida, sin duda alguna", expresó el histrión cubano de 39 años. La estrella de series como Ingobernable y El señor de los cielos publicó junto al mensaje una foto con sus hijas. "El asunto con las adicciones y la salud mental es que siguen siendo temas tabú, sigue siendo un estigma, porque la salud mental de los hombres lo sigue siendo. Así nos enseñaron, ser un adicto, pedir ayuda, hablar con los tuyos y con alguien especializado te convierte automáticamente en un hombre débil", reflexionó Guerra. "Eres menos hombre si no te tomas ese mezcalito. Hay que seguir contestando preguntas pendejas, hay que seguir explicando que la 0.0 es una chela pero sin alcohol y que sí, así te la quieres tomar, sin alcohol, pero no hay pedo. Ya van 4 años de disfrutar de la mejor manera a los míos, de rodearme de gente chingona, 4 años en los que pasé de no tener ni puta idea de cómo concebir la vida sin 'meterme' algo y hasta dudar de si podría seguir actuando. La vida, hoy, está más chingona que nunca. Mi familia, mi trabajo, los nuevos y viejos amigos (los que quedaron) y mi hígado me lo agradecen diario". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda su esposa y sus hijas han sido su mayor motivación para estar saludable. Zuria Vega felicitó a su esposo por este logro. "A seguir gozando. Se dice fácil, pero ufff… bravo, hoy es un día feliz", comentó la actriz de Las cinco Juanas, Simplemente María y Mi marido tiene familia. Zuria Vega Alberto Guerra Credit: (Victor Chavez/WireImage) Colegas y amigos también celebraron la victoria de Alberto Guerra. "Gracias por compartir tu proceso y por mostrarte vulnerable. Como hombres, que falta nos hace leer este tipo de mensajes", comentó el actor Alejandro Speitzer. "Bravo por tu proceso, tu honestidad y por compartir que hay otras vías para vivir la masculinidad sin los atavismos que tanto lastiman a tantísimos hombres. ¡BRAVO TÚ!", expresó la actriz Cecilia Suárez.

