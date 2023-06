Activista llama "depredador sexual" a Tenoch Huerta María Elena Ríos, una activista mexicana que lucha contra la violencia hacia las mujeres, hace graves acusaciones contra Tenoch Huerta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tenoch Huerta as Namor in BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER Tenoch Huerta as Namor in BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER | Credit: Disney / Marvel El 10 de septiembre de 2019, María Elena Ríos fue atacada por un hombre que lanzó ácido sobre ella. Tras lograr salir con vida, esta saxofonista se convirtió en un activista que inició una lucha para erradicar la violencia en las mujeres. Así, se unió a Poder prieto, una iniciativa encabezada por Tenoch Huerta. Luego, está profesional de la música decidió salirle por considerar que "fue un gran error" y "no hablo con gente incongruente, más ustedes que son 'antirracistas' pero internamente son súper violentos". Ahora, señala al actor de supuesto depredador sexual. "Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como Tenoch Huerta", escribió Ríos en su cuenta de Twitter. "En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista más una buena porción de victimización". La activista también respondió a quienes la señalaron por sacar esto a la luz pública. "¿Y por qué no denunciaste?", comentó en la misma red social. "Dicen los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable donde casi te matan y ni aún así te creen ni llega la justicia. Y no, no quiero ser famosa. Y no, no quiero dinero porque sé trabajar". Tenoch Huerta Credit: Amy Sussman/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La saxofonista no ha explicado a detalle las razones de su acusación; pero en otro momento, lo había señalado del mismo posible delito. Hasta el momento el intérprete de Namor en la segunda entrega de Black Panther: Wakanda Forever no se ha pronunciado. Sin embargo, hace unos meses estuvo en el ojo del huracán por no darle crédito al trabajo de una artesana mexicana, de lo cual se disculpó. Por ahora, se desconoce si María Elena Ríos tomar acciones legales en contra de Tenoch Huerta y si este dará alguna postura al respecto, tal como ocurrió con la polémica de la mencionada artesana.

