El acontecimiento en la vida de Alaïa que ha vuelto a unir como familia a Adamari López y a Toni Costa La presentadora puertorriqueña compartió los detalles a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López y Toni Costa Adamari López; Toni Costa | Credit: Mezcalent; FOTÓGRAFO REINALDO MEDINA @REINALDOMEDINAPHOTOGRAPHY Si algo caracteriza a Adamari López es que es una mamá presente y muy amorosa. Cada vez que su hija Alaïa tiene un evento importante, ya sea escolar o deportivo, la copresentadora del programa hoy Día (Telemundo) siempre está ahí en primera fila para aplaudir sus logros. La pequeña de 7 años, quien supera el millón de seguidores en Instagram, tuvo recientemente su primera competencia de tenis y la presentadora estuvo ahí presente para apoyarla. "Aquí estoy en una competencia de tenis de Alaïa. Esta es la primera competencia de tenis que tiene", compartió la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales a través de un video que compartió por medio de su página de Facebook. Adamari López Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: Mezcalent Al ver la grabación, los seguidores de Adamari no tardaron en percatarse de un detalle muy importante: la presencia de un hombre que parecía 'esconderse' detrás de Adamari. Adamari López Credit: Facebook Adamari López "Creo que el que se esconde es Toni", comentó una de sus seguidoras. "Toni está atrás", aseveró otra persona. Efectivamente, como el padre amoroso y presente que siempre ha sido, el bailarín español Toni Costa no dudó en acompañar también a su hija en su primer evento deportivo de tenis. Toni Costa Credit: Facebook Adamari López El instructor de Zumba, quien este martes hizo un sorpresivo anuncio a través de sus redes sociales, prefirió, sin embargo, pasar lo más desapercibido posible durante el video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ustedes son unos excelentes papis con su princesa, la apoyan en todos sus eventos y la aman de todo corazón. Los niños se sienten seguros cuando ven el apoyo de sus padres. Les admiro por tener esa condición", se puede leer entre los cientos de comentarios que generó el hecho de que Adamari y Toni volvieran a dejarse ver juntos en apoyo a su princesa como la familia que formarán siempre ya que su hija los mantendrá unidos de por vida.

