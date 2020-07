“Acepto mi responsabilidad ante esta acción”: Livia Brito sobre agresión a paparazzi ¿Qué dijo Livia Brito sobre la agresión que ella y su pareja realizaron contra un paparazzi en una playa mexicana? La actriz rompió el silencio.

Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace un par de semanas se dio a conocer que Livia Brito y su novio, Mariano Martínez, habían golpeado al paparazzi Ernesto Zepeda en una playa mexicana. La agresión ocasionó que el hombre fuera al hospital para ser atendido por las lesiones ocasionadas. Además hizo una denuncia por este hecho y por el robo de su cámara y maletín que se llevó la pareja. La actriz habla por primera vez al respecto. RELACIONADO: Livia Brito anhela ser mamá: "Lo veo en mi futuro" Image zoom Livia Brito. mezcalent “Al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido, le solicité que borrara las fotos que me había sacado”, explicó Brito en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él. De ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas. Acepto mi responsabilidad ante esta acción”. La protagonista de la teleserie Médicos, línea de vida aprovechó para disculparse y explicar que ya está tomando cartas en el asunto para solucionar el conflicto. “Siento la necesidad de hacer una declaración acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto [Zepeda], con su familia, los medios de comunicación, mis seguidores y con todos aquellos que se hayan sentido ofendidos directa o indirectamente. Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento”, agregó. “Me encuentro trabajando con mis abogados para poder solucionar este tema de la manera correcta y en función de resarcir este error tan desafortunado”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Roberto Carlos García, abogado de la actriz, explicó las acciones legales al respecto y dónde están localizados los artículos que le fueron extraídos al fotógrafo. “No hay elementos que hagan responsable a la señorita Livia Brito de los delitos denunciados”, advirtió García en la misma red social de la actriz. “Me he comunicado desde el inicio con el señor Ernesto Zepeda y sus abogados a fin de invitarlos a resolver la contingencia donde corresponde”.

